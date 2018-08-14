"Якби він вижив, він би їх убив": з'явилася версія подій вбивства батька сестрами Хачатурян

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Екстрасенс Зіраддін Рзаєв висунув свої припущення

Відомий азербайджанський екстрасенс Зіраддін Рзаєв розповів свою версію подій того дня, коли три сестри Хачатурян жорстоко вбили свого батька, після того, як побував у квартирі цієї родини. Про це передає The First News.

"Я бачу, що це не було спланованим. Це був сплеск. Почала одна з дівчаток, схопилася за ніж. Решта її підтримали. Відчуваю: поранений Хачатурян вискочив з квартири, але потім впав ось тут, стікаючи кров'ю. Але він не відчував страху. Він до останнього думав, що буде жити. Хоча, якщо б він вижив, він би їх убив, це точно", - розповів Зіраддін.

За його словами, Михайло Хачатурян був деспотичною людиною, але також повідомив, що інформація про насильство і домагання з його боку – брехня.

"Цей чоловік був як хижак. Розумієте, він звик, що весь світ крутився навколо нього. Чужа думка його не цікавила. Він так жив. Про деспотію, тиск і важку вдачу батька дівчата кажуть правду. А ось про домагання і сексуальне насильство – обманюють. Я бачу, що нічого такого не було. Вони це вигадали, щоб для оточуючих виправдати свої дії. Михайло Хачатурян дочок вважав своєю власністю. Від спілкування з "розбещеними" однолітками дівчаток він охороняв не тому, що так їх шалено любив. Главу сім'ї лякала навіть сама думка, що дочки можуть очорнити його ім'я, що хтось скаже: ох, ці дочки Михайла зі всіма підряд... Зовні він завжди прагнув показати, який він молодець, який він крутий. В цьому він був весь", - додав екстрасенс.

Нагадаємо, стали відомі вирішальні чинники у справі сестер, які вбили батька. Сестри Хачатурян спланували свої дії заздалегідь. Вбивство було скоєно мисливським ножем, яке дівчата заздалегідь дістали з автомобіля батька, де зберігалася зброя.

Також повідомлялося, що у Львівській області дівчинка вбила ножем свого батька.

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