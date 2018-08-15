"Це краще, ніж стріляти": Комаровський пояснив свої слова про "риболовлю з Путіним"

Фото: Євген Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський відповів на критику

Популярний в Україні доктор Євген Комаровський прокоментував свої слова про можливу риболовлю з президентом РФ Володимиром Путіним, які викликали скандал у мережі. Про це Коморовський заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Лікар вважає, що хтось навмисно фінансує його критику в ЗМІ. Він зазначив, що це скандальне інтерв'ю з'явилося ще два місяці тому.

"Всі, кого порушили мої слова, збудилися два місяці тому. Всі зараз порушені, – порушено цілеспрямовано. Все просто і зрозуміло: з'явилася текстова версія інтерв'ю з фрази в заголовку "я піду в президенти", дехто переполошився і вирішив обгадити профілактично Комаровського. Ну, ви ж не повірите, що все раптом хором і безкоштовно кинулися малювати карикатури і писати гидоти скрізь, де тільки можна", – говорить доктор.

Комаровський заявив, що готовий розмовляти з ким завгодно, якщо це допоможе країні.

"Це (розмовляти) краще, ніж стріляти і гадити один одному на голови. Коли ти вимовляєш неоднозначну фразу, доповнивши її словами "уявляю, скільки на мене лайна виллють", завжди сподіваєшся на те, що твої друзі не будуть бігти попереду паровоза з смердючими відрами напереваги. Дуже приємно, що з 5 тис. моїх друзів в Facebook лише 12 чоловік виявилися любителями повчити мене патріотизму", - сказав Євген.

Його обурило, що в своєму інтерв'ю він підняв багато актуальних тем, а всі звернули увагу на одну фразу.

Лікар-педіатр вважає, що наступна виборча кампанія буде аморальною за всю історію виборів президента України. Він також заявив, що ніколи не висуне свою кандидатуру на пост президента.

"Знаєте, чому я не піду в президенти? Тому що коли на мене почнеться полювання, лише 30 чоловік напише гарні листи, а публічно не буде підтримувати майже ніхто. Ніби як все навколо – прихильники війни до переможного кінця. Ще раз прошу: відчепіться, не вчіть мене любові до батьківщини. Всіх, хто це прочитав, прошу: не дозволяйте, щоб вами маніпулювали! Це тільки початок самої мерзенної, підлої і аморальної президентської кампанії в історії України", – підсумував Комаровський.

Раніше повідомлялося, що під час спалахів кору в Україні хворіють десятки людей, а гинуть по два-три людини в тиждень. Про це повідомив лікар-педіатр Євген Комаровський.

Нагадаємо, відомий педіатр Євген Комаровський розповів про користь сонця для дітей, а також як убезпечити себе від ризиків.

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