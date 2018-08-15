"Это лучше, чем стрелять": Комаровский объяснил свои слова о "рыбалке с Путиным"

Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский ответил на критику

Популярный в Украине доктор Евгений Комаровский прокомментировал свои слова о возможной рыбалке с президентом РФ Владимиром Путиным, которые вызвали скандал в сети. Об этом Комаровский заявил в интервью изданию "Гордон".

Врач считает, что кто-то намеренно финансирует его критику в СМИ. Он отметил, что это скандальное интервью появилось еще два месяца назад.

"Все, кого возбудили мои слова, возбудились два месяца назад. Все сейчас возбужденные, – возбуждены целенаправленно. Все просто и понятно: появилась текстовая версия интервью с фразой в заголовке "я пойду в президенты", кое-кто переполошился и решил обгадить Комаровского профилактически. Ну, вы же не поверите, что все вдруг хором и бесплатно бросились рисовать карикатуры и писать гадости везде, где только можно", – говорит доктор.

Комаровский заявил, что готов разговаривать с кем угодно, если это поможет стране.

"Это (разговаривать) лучше, чем стрелять и гадить друг другу на головы. Когда ты произносишь неоднозначную фразу, предварив ее словами "представляю, сколько на меня выльют дерьма", всегда надеешься на то, что твои друзья не будут бежать впереди паровоза с вонючими ведрами наперевес. Очень приятно, что из 5 тыс. моих друзей в Facebook лишь 12 человек оказались любителями поучить меня патриотизму", - сказал Евгений.

Его возмутило, что в своем интервью он поднял много актуальных тем, а все обратили внимание на одну фразу.

Врач-педиатр считает, что следующая избирательная кампания будет самой аморальной за всю историю выборов президента Украины. Он также заявил, что никогда не выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

"Знаете, почему я не пойду в президенты? Потому что когда на меня начнется охота, лишь 30 человек напишет хорошие письма, а публично не будет поддерживать почти никто. Вроде как все вокруг – сторонники войны до победного конца. Еще раз прошу: отцепитесь, не учите меня любви к родине. Всех, кто это прочитал, прошу: не позволяйте, чтобы вами манипулировали! Это только начало самой мерзкой, подлой и аморальной президентской кампании в истории Украины", – подытожил Комаровский.

Ранее сообщалось, что во время вспышек кори в Украине заболевают десятки человек, а гибнут по два-три человека в неделю. Об этом сообщил врач-педиатр Евгений Комаровский.

Напомним, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе солнца для детей, а также как обезопасить себя от рисков.

Слово - не воробей, или смешные оговорки украинских политиков