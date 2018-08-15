"Это всегда проще": в сети скандал из-за слов Комаровского о Путине (видео)

Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Доктор признался, что поехал бы с Путиным на рыбалку

Популярный в Украине доктор Евгений Комаровский оскандалился словами о возможной рыбалке с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112.Украина".

"В наших странах — Украине, России, Беларуси — набившие друг другу морду мужики традиционно договаривались за бутылкой водки. И это всегда было проще, чем война. Я представляю, сколько на меня уже может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, — поехал бы с Путиным на рыбалку. И я так же глубоко убежден, что назавтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее", - сказал он.

Видео: скандальное заявление Комаровского (Youtube-канал/Гордон)

Эти слова Комаровского вызвали бурную реакцию со стороны пользователей сети.

"Обратите внимание на то, как все громче и смелее начинают раздаваться голоса местных пособников российских террористов. Вот и докторишка не сдержался и предложил сделать на рыбалке м***т Путину (предводителю террористов). Мол, и война сразу закончилась", - сказал ветеран АТО Алексей Петров.

Фото: скриншот поста (facebook.com/alex.petrov)

"Мужик, какая "водка", какая "рыбалка" - если россияне украинцам на фронте животы вспарывают и глаза выкалывают?! Мы - разные народы, разные цивилизации, Московия нам враг и палач изначально - а ты все еще залип в имперских категориях выдуманной "колыбели трех народов", - подчеркнул политолог Алексей Голобуцкий.

Фото: скриншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

"Если б Комаровский сходил на рыбалку с Гитлером, то и первой мировой войны можно было бы избежать", - сказал журналист Роман Пелех.

Фото: скриншот поста (facebook.com/redcoukr)

Кстати, во время вспышек кори в Украине заболевают десятки человек, а гибнут по два-три человека в неделю. Об этом сообщил врач-педиатр Евгений Комаровский.

Напомним, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе солнца для детей, а также как обезопасить себя от рисков.

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