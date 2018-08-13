"Гибнут по несколько в неделю": Комаровский указал на катастрофическую ситуацию с вакцинами в Украине

Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Инциденты связаны с недостаточной вакцинацией населения

Во время вспышек кори в Украине заболевают десятки человек, а гибнут по два-три человека в неделю. Об этом сообщил врач-педиатр Евгений Комаровский, передает "Гордон".

"Прививать детей нужно. Наша задача ― родителей, государства ― обеспечить детей качественными вакцинами, контролировать состояние здоровья, обучить родителей адекватным действиям до и после вакцинации, все! Беда ведь в том, что каждый день в стране корью заболевают десятки детей и взрослых, люди продолжают умирать – два-три человека в неделю иногда, в ХХІ веке", - сказал он.

По словам Комаровского, сам по себе вопрос "делать ли вакцину" является неуместным.

"Мы с вами обсуждаем, надо вакцинировать или нет. Это позорище! Что действительно надо обсуждать: а где мы взяли вакцину, какая она, где хранится, а что произойдет с нею, если отключат свет... Но обсуждать саму тему – все равно что спорить о том, пристегиваться ремнями безопасности в машине или нет. Да, пристегиваться", - подчеркнул он.

Напомним, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе солнца для детей, а также как обезопасить себя от рисков.

Также мы сообщали, что в Украине обнаружена инфекция, которая может привести к смерти.

Подчекрнем, что раньше мы писали о том, как избежать заражения корью.

Чем опасны смартфоны и как уберечься от их воздействия (video.rbc.ua)