"Гинуть по кілька на тиждень": Комаровський вказав на катастрофічну ситуацію з вакцинами в Україні

Фото: Євген Комаровський (РБК-Україна)

Інциденти пов'язані з недостатньою вакцинацією населення

Під час спалахів кору в Україні хворіють десятки людей, а гинуть по дві-три людини в тиждень. Про це повідомив лікар-педіатр Євген Комаровський, передає "Гордон".

"Прищеплювати дітей потрібно. Наше завдання ― батьків, держави ― забезпечити дітей якісними вакцинами, контролювати стан здоров'я, навчити батьків адекватних дій до та після вакцинації, все! Біда ж у тому, що щодня в країні кір хворіють десятки дітей та дорослих, люди продовжують вмирати – дві-три на тиждень іноді, в ХХІ столітті", - сказав він.

За словами Комаровського, саме по собі питання "чи робити вакцину" є недоречним.

"Ми з вами обговорюємо, треба вакцинувати чи ні. Це позорище! Що дійсно треба обговорювати: а де ми взяли вакцину, яка вона, де зберігається, а що станеться з нею, якщо відключать світло... Але обговорювати саму тему – все одно, що сперечатися про те, пристібатися ременями безпеки в машині чи ні. Так, пристібатися", - підкреслив він.

Нагадаємо, відомий педіатр Євген Комаровський розповів про користь сонця для дітей, а також як убезпечити себе від ризиків.

Також ми повідомляли, що в Україні виявлена інфекція, яка може призвести до смерті.

Підкреслимо, що раніше ми писали про те, як уникнути зараження кором.

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