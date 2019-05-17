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Це вже занадто: п'яні підлітки трощили маршрутку в Харкові (відео)

STYLERЖиття    17.05.2019 - 22:01
Це вже занадто: п'яні підлітки трощили маршрутку в Харкові (відео)
У Харкові п'яні підлітки трощили маршрутку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Неповнолітні влаштували погром харківської маршрутки

У Харкові п'яні підлітки буянили в салоні маршрутки. Після того, як пасажири і водій їх висадили, вони почали громити автобус. Про це повідомляє голова Харкова Геннадій Кернес на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, як неадекватні молоді люди стоять на дорозі і громлять маршрутку. За словами Кернеса, поліція затримала тільки одного хулігана. Інші учасники інциденту втекли.

"Давайте спільними зусиллями ідентифікуємо їх, а поліція - нехай притягне їх до відповідальності", - закликав голова Харкова.

У Харкові п'яні підлітки трощили маршрутку (фото: facebook.com/gennadykernes)

Варто зазначити, що користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

  • Яка ганьба!!! Соромно за нашу країну і це покоління!!!
  • А де мужики з автобуса? Маячня!!! Люди, ми що - тварини? Таким одного ляща вистачить... А цих недодітей бити треба!
  • Правильно, що водій не чіпав їх, опинився б у підсумку потім ще винен. Жодної патрульної машини в околиці... А на зупинці одні літні люди. Виродки нічого не бояться серед білого дня. Поліція ніяка зараз;
  • Ну, це вже занадто. Чому поліцію не кличуть?
  • Що за люди, стоять, дивляться упирі, дати пару раз в голову, щоб кепка загорнулася;
  • Купа людей навколо і всі стоять, дивляться;
  • Стоять купа мужиків, скрутили б раз. Хлопець один молодчага, йому респект. А цих малоліток добре відшмагати і щоб оплатили самі збитки, а не батьки;
  • Ти мер величезного міста, не можеш ідентифікувати шпану?
  • Хоч один знайшовся чоловік, не побоявся! А інші стояли як стадо, залишивши водія один на один з цими покидьками!!!

Нагадаємо, що в Дніпрі неадекват вдарив маршрутчика під час руху автобуса.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові малолітні неадеквати побили жінку прямо в маршрутці.

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