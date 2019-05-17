Это уже слишком: пьяные подростки громили маршрутку в Харькове (видео)

В Харькове пьяные подростки громили маршрутку (иллюстративное фото: pixabay.com)

Несовершеннолетние устроили погром харьковской маршрутки

В Харькове пьяные подростки буянили в салоне маршрутки. После того, как пассажиры и водитель их высадили, они начали громить автобус. Об этом сообщает глава Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

На видео видно, как неадекватные молодые люди стоят на дороге и громят маршрутку. По словам Кернеса, полиция задержала только одного хулигана. Остальные участники инцидента скрылись.

"Давайте общими усилиями идентифицируем их, а полиция - пусть привлечет их к наказанию", - призвал глава Харькова.

В Харькове пьяные подростки громили маршрутку (видео: facebook.com/gennadykernes)

Стоит отметить, что пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент.

Какой позор!!! Стыдно за нашу страну и это поколение!!!

А где мужики с автобуса? Бред!!! Люди, мы что - животные? Таким одного леща хватит... А этих недодетей бить надо!

Правильно, что водитель не трогал их, оказался бы в итоге потом еще виноват. Ни одной патрульной машины в окрестности... А на остановке одни пожилые люди. Уроды ничего не боятся средь бела дня. Полиция никакая сейчас;

Ну, это уже слишком. Почему полицию не зовут?

Что за люди, стоят, смотрят упыри, дать пару раз в голову, чтобы кепка завернулась;

Куча людей вокруг и все стоят, смотрят;

Стоят куча мужиков, скрутили бы в раз. Парень один молодчага, ему респект. А этих малолеток хорошо отхлестать и чтоб оплатили сами ущерб, а не родители;

Ты мэр огромного города, не можешь идентифицировать шпану?

Хоть один человек нашелся, не побоялся! А остальные стояли как стадо, оставив водителя один на один с этими отбросами!!!

Напомним, что в Днепре неадекват ударил маршрутчика во время движения автобуса.

Ранее сообщалось о том, что во Львове малолетние неадекваты избили женщину прямо в маршрутке.