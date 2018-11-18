"Це знак": в Харкові помітили "любительку" Путіна

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Жінка оскандалилася в метро

У Харкові спалахнув скандал через пенсіонерку, яка їхала в метро з пакетом "Єдиної Росії". Відповідне фото було опубліковано на сторінці Харків 1654 Facebook.

"В мережі з'явилося фото літньої жінки в харківському метро, на якому вона зображена з пакетом партії Путіна", - йдеться в повідомленні.

Фото: пенсіонерка і пакет "єдиноросів" (facebook.com/kharkiv1654)

Підкреслимо, що даний інцидент викликав справжній ажіотаж серед користувачів мережі.

"Це змова. У мужика поруч диск ренж ровера. Це знак", - сказав користувач Олексій Госткин.

"Ці рослини не віддають собі звіт, що роблять і що відбувається навколо", - підкреслив юзер Віктор Шамрай.

"Так у нас півміста сепари та ватники. Ось такі бабки навесні за регіоналів голосувати будуть", - уточнив користувач Денис Завгородній.

"Потрібно з'ясувати, звідки у бабки такий токсичний кульок", - сказав юзер Борис Блумберг.

Скріншот комметнариев (facebook.com/kharkiv1654)

Нагадаємо, в одному з київських аеропортів затримали росіянина, який на багажі віз "колорадку".

До речі, в мережі з'явився відеоролик, як у одного з любителів "совка" у Кривому Розі вилучали заборонену законом символіку. Відповідний ролик опублікував Сергій Наумович.