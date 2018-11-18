"Это знак": в Харькове заметили "любительницу" Путина

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Женщина оскандалилась в метро

В Харькове вспыхнул скандал из-за пенсионерки, которая ехала в метро с пакетом "Единой России". Соответствующее фото было опубликовано на странице Харьков 1654 в Facebook.

"В сети появилось фото пожилой женщины в харьковском метро, на котором она изображена с пакетом партии Путина", - говорится в сообщении.

Фото: пенсионерка и пакет "единоросов" (facebook.com/kharkiv1654)

Подчеркнем, что данный инцидент вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей сети.

"Это сговор. У мужика рядом диск ренж ровера. Это знак", - сказал пользователь Алексей Госткин.

"Эти растения не отдают себе отчет, что делают и что вокруг происходит", - подчеркнул юзер Виктор Шамрай.

"Да у нас полгорода сепары и ватники. Вот такие бабки весной за регионалов голосовать будут", - уточнил пользователь Денис Завгородний.

"Нужно выяснить, откуда у бабки такой токсичный кулек", - сказал юзер Борис Блумберг.

Скриншот комметнариев (facebook.com/kharkiv1654)

Напомним, в одном из киевских аэропортов задержали россиянина, который на багаже вез "колорадку".

Кстати, в сети появился видеоролик, как у одного из любителей "совка" в Кривом Роге изымали запрещенную законом символику. Соответствующий ролик опубликовал Сергей Наумович.