"Шпион спалился": под Киевом "спалили" любителя "русского мира"

Фото: Поклонники "русского мира" (depms.ru)

На мужчине была надета футболка российской политической партии

В Броварах Киевской области заметили любителя "русского мира". Соответствующие фото опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети Twitter.

На фото видно мужчину, который одет в футболку с надписью ЛДПР – это Либерально-демократическая партия России, лидером которой является одиозный политик Владимир Жириновский.

Фото: Любитель "Русского мира" (twitter.com/den_kazansky)

"Внезапно, Бровары", ― подписал снимки Денис Казанский.

"Нужно было сразу газа давать", - отметили в комментариях.

"Этот муд*к может даже не в курсе, что означают эти буковки", - предположили пользователи.

"Шпион спалился", ― шутят в сети.

"Ну и? Почему не задавил?" – уточнили в комментариях.

"Очередное подтверждение ошибочности и даже вредности бытующего мнения – старость надо уважать", - добавили пользователи.

Ранее под Киевом раскритиковали бар из-за гимна РФ .

"Категорически не советую жителям Броваров посещать заведение Smoky Bar. Там очень любят Россию. Настолько, что включают погромче их гимн во время трансляции футбольного матча", ― отметила посетительница.

Также сообщалось, что в центре Киева заметили российский триколор.

Компанию пытались вразумить прохожие, пытаясь донести до молодых людей, что Россия признана страной-агрессором и оккупантом.

Напомним, как украинский нардеп засветил на своем "Мерседесе" флаг РФ.

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