"Такие, как вы, убивают наших пацанов": в центре Киева заметили российский триколор (видео)

В центре города пьяная компания размахивала флагом РФ

В центре Киева заметили пьяную компанию, которая, идя по улице, размахивала флагом Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовал пользователь Андрей Мальков на своей странице в Facebook.

Компанию пытались вразумить прохожие, пытаясь донести до молодых людей, что Россия признана страной-агрессором и оккупантом.

(На видео присутствует ненорамативная лексика)

Видео: Компания размахивала флагом РФ в центре города (facebook.com/Андрій Мальков)

"Что вы здесь носитесь с триколором? Я вас с ним в землю закопаю! Здесь война. А такие, как вы, убивают наших пацанов на востоке!" – крикнул компании прохожий.

В ответ на это девушки сказали, что они из Херсона и что "русский мир" приветствуется всюду.

Напомним, как украинский нардеп засветил на своем "Мерседесе" флаг РФ.

В Москве депутат Верховной Рады Украины засветил свой Mercedes-Benz S500 на украинских номерах. Однако флаг Украины был заклеен российским триколором. Соответствующие фото обнародовал народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой на своей странице в соцсети Facebook.

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