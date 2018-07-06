"Такі, як ви, вбивають наших пацанів": в центрі Києва помітили російський триколор (відео)

В центрі міста п'яна компанія розмахував прапором РФ

У центрі Києва помітили п'яну компанію, яка, йдучи по вулиці, розмахував прапором Російської Федерації. Відповідне відео опублікував користувач Андрій Мальків на своїй сторінці в Facebook.

Компанію намагалися напоумити перехожі, намагаючись донести до молодих людей, що Росія визнана країною-агресором і окупантом.

(На відео присутній ненорамативная лексика)

Відео: Компанія розмахував прапором РФ в центрі міста (facebook.com/Андрій Мальків)

"Що ви тут носитесь з триколором? Я вас з ним в землю закопаю! Тут війна. А такі, як ви, вбивають наших пацанів на сході!" – крикнув компанії перехожий.

У відповідь на це дівчата сказали, що вони з Херсона і що "російський світ" вітається всюди.

Нагадаємо, як український нардеп засвітив на своєму "Мерседесі" прапор РФ.

У Москві депутат Верховної Ради України засвітив свій Mercedes-Benz S500 на українських номерах. Однак прапор України був заклеєний російським триколором. Відповідні фото оприлюднив народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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