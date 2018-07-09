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"Там любят Россию": под Киевом раскритиковали бар из-за гимна РФ

STYLERLIFE        09.07.2018 - 17:07
Фото: facebook.com/welcome2018
Фото: facebook.com/welcome2018

В Броварах возмутились трансляцией матча ЧМ-2018

Жители Броваров Киевской области пожаловались на местный бар из-за трансляции футбольного матча Россия-Хорватия в рамках четвертьфинала Чемпионата мира 2018. Одна из посетителей утверждает, что работники заведения умышленно делали громче звук в момент проигрывания гимна РФ. Об этом рассказала Марина Кочур на странице " Мої Бровари" в соцсети Facebook.

"Категорически не советую жителям Броваров посещать заведение Smoky Bar. Там очень любят Россию. Настолько, что включают погромче их гимн во время трансляции футбольного матча", ― отметила посетительница.

Скриншот поста (facebook.com/groups/moibrovary)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Пока грады и минометы не повалятся на тупую башку…".

"Понимаете, такое у нас общество, что для некоторых война и не начиналась...".

"Диванным воинам поф*г куда ходить".

"Администратор только сделал громче по просьбе гостей... а все перекрутили, будто мы не болеем за Хорватию .. Мы искренне болеем за Хорватию и ничего плохого не сделали".

"Показывать футбол с мордора - дно, полное дно...".

Стоит отметить, что некоторые не увидели ничего плохого в инциденте.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/moibrovary)

Ранее сообщалось, что в центре Киева заметили российский триколор.

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Теги: бар, Бровары, Киевская область, чм 2018
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