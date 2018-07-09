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"Там люблять Росію": під Києвом розкритикували бар через гімн РФ

STYLERLIFE        09.07.2018 - 17:07
Фото: facebook.com/welcome2018
Фото: facebook.com/welcome2018

У Броварах обурилися трансляцією матчу ЧС-2018

Мешканці Броварів Київської області поскаржилися на місцевий бар через трансляцію футбольного матчу Росія-Хорватія в рамках чвертьфіналу Чемпіонату світу 2018. Одна з відвідувачів стверджує, що працівники закладу навмисне робили голосніше звук в момент програвання гімну РФ. Про це розповіла Марина Кочур на сторінці "Мої Бровари" в соцмережі Facebook.

"Категорично не раджу жителям Броварів відвідувати заклад Smoky Bar. Там дуже люблять Росію. Настільки, що включають голосніше їх гімн під час трансляції футбольного матчу", ― зазначила відвідувачка.

Скріншот поста (facebook.com/groups/moibrovary)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Поки гради і міномети не поваляться на тупу довбешку...".

"Розумієте, таке у нас суспільство, що для деяких війна і не починалася...".

"Диванним воїнам поф*г куди ходити".

"Адміністратор тільки зробив голосніше за проханням гостей... а все перекрутили, ніби ми не вболіваємо за Хорватію... Ми щиро вболіваємо за Хорватію і нічого поганого не зробили".

"Показувати футбол з мордора - дно, повне дно...".

Варто відзначити, що деякі не побачили нічого поганого в інциденті.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/moibrovary)

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва помітили російський триколор.

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Теги: бар, Бровары, Киевская область, чм 2018
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