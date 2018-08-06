"Шпигун спалився": під Києвом "спалили" любителя "російського світу"

Фото: Прихильники "русского мира" (depms.ru)

На чоловікові була надіта футболка російської політичної партії

У Броварах Київської області помітили любителя "російського світу". Відповідні фото опублікував журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

На фото видно чоловіка, який одягнений у футболку з написом ЛДПР – це Ліберально-демократична партія Росії, лідером якої є одіозний політик Володимир Жириновський.

Фото: Любитель "Російського світу" (twitter.com/den_kazansky)

"Раптово, Бровари", ― підписав знімки Денис Казанський.

"Треба було відразу газу давати", - зазначили в коментарях.

"Цей муд*к може навіть не в курсі, що означають ці літери", - припустили користувачі.

"Шпигун спалився", ― жартують в мережі.

"Ну і? Чому не задавив?" – уточнили в коментарях.

"Чергове підтвердження помилковості і навіть шкідливість існуючої думки – старість треба поважати", - додали користувачі.

Раніше під Києвом розкритикували бар з-за гімну РФ .

"Категорично не раджу жителям Броварів відвідувати заклад Smoky Bar. Там дуже люблять Росію. Настільки, що включають голосніше їх гімн під час трансляції футбольного матчу", ― зазначила відвідувачка.

Також повідомлялося, що у центрі Києва помітили російський триколор.

Компанію намагалися напоумити перехожі, намагаючись донести до молодих людей, що Росія визнана країною-агресором і окупантом.

Нагадаємо, як український нардеп засвітив на своєму "Мерседесі" прапор РФ.

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