"Шпигун спалився": під Києвом "спалили" любителя "російського світу"

На чоловікові була надіта футболка російської політичної партії
У Броварах Київської області помітили любителя "російського світу". Відповідні фото опублікував журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
На фото видно чоловіка, який одягнений у футболку з написом ЛДПР – це Ліберально-демократична партія Росії, лідером якої є одіозний політик Володимир Жириновський.
Фото: Любитель "Російського світу" (twitter.com/den_kazansky)
"Раптово, Бровари", ― підписав знімки Денис Казанський.
"Треба було відразу газу давати", - зазначили в коментарях.
"Цей муд*к може навіть не в курсі, що означають ці літери", - припустили користувачі.
"Шпигун спалився", ― жартують в мережі.
"Ну і? Чому не задавив?" – уточнили в коментарях.
"Чергове підтвердження помилковості і навіть шкідливість існуючої думки – старість треба поважати", - додали користувачі.
Раніше під Києвом розкритикували бар з-за гімну РФ .
"Категорично не раджу жителям Броварів відвідувати заклад Smoky Bar. Там дуже люблять Росію. Настільки, що включають голосніше їх гімн під час трансляції футбольного матчу", ― зазначила відвідувачка.
Також повідомлялося, що у центрі Києва помітили російський триколор.
Компанію намагалися напоумити перехожі, намагаючись донести до молодих людей, що Росія визнана країною-агресором і окупантом.
Нагадаємо, як український нардеп засвітив на своєму "Мерседесі" прапор РФ.
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