Цей кухонний прилад несподівано виявився найбруднішим: його треба чистити щодня

Коли ми відмиваємо посуд до блиску, відчищаємо плиту, мийку, дезінфікуємо підлогу, ми забуваємо про прилад, з яким наша родина контактує по кілька разів на день. І це - мікрохвильовка!

Ми гріємо в ній їжу щодня, там залишаються запахи і залишки їжі. Проте більшість людей вперто удає, що це нормально.

Мікрохвильовки мають надвисокий рівень АТФ

Одне з досліджень показало, що 48% дверних ручок мікрохвильової печі мали рівень аденозинтрифосфату (АТФ) 300 або вище.

Вимірювач АТФ - це інструмент, який використовується для вимірювання забрудненості поверхні: показник вище 300 означає, що існує високий рівень патогенів, які можуть становити ризик передачі серйозних захворювань. Як правило, будь-які показники вище 100 вже вважаються нездоровими.

Попередні дослідження також показали, що мікрохвильова піч всередині ще брудніша.

Фото: Мікрохвильову піч треба чистити регулярно (фото: unsplash)

Як правильно чистити мікрохвильовку

Ідеальним засобом для очищення внутрішньої частини мікрохвильової печі є розчин води з лимонним соком.

Такий засіб дуже корисний для ідеального видалення бруду, дезінфекції всієї площі, а також для нейтралізації неприємних запахів.

Налийте в миску воду і розведіть в ній сік цілого лимона. Залишки фрукта розріжте і теж покладіть в ємність. Нагрівайте все в мікрохвильовий печі на повній потужності 10-15 хвилин. Залиште миску всередині на 5 хвилин, потім протріть піч.

Якщо деякі плями дуже стійкі, витріть їх губкою для посуду, насипаною харчовою содою. Потім знову протріть.

Звісно ж зовнішню частину мікрохвильовки теж треба регулярно мити і дезінфікувати - особливо ручки і кнопки.