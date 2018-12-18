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"Флот своїх не кидає": батьки полоненого командира "Бердянська" розповіли про сина

STYLERЖиття    18.12.2018 - 16:18
"Флот своїх не кидає": батьки полоненого командира "Бердянська" розповіли про сина
Фото: колаж РБК-Україна

Батько Романа Мокряка Микола в 2014 році пішов добровольцем у зону проведення АТО, повернувся в жовтні 2018-го

Батьки командира захопленого ФСБ РФ у Керченській протоці українського катера "Бердянськ" Романа Мокряка, який взяв на себе відповідальність за події на борту, розповіли про свого сина. Як повідомляє "Радіо Свобода", моряк останній раз виходив на зв'язок із рідними в листопаді, за кілька днів до нападу російських прикордонників та спецпризначенців на українські кораблі.

Сім'я Романа дізналася про полон сина з новин. У родині троє синів, а він - найстарший.

За словами мами моряка - вчительки місцевої школи в селищі Карлівка Наталії Мокряк - Роман мріяв бути військовим археологом. Про морську справу задумався вже на останньому курсі інституту. Після завершення навчання, склав присягу і відразу почав службу у ВМСУ в Севастополі на підводному човні "Запоріжжя".

&quot;Флот своїх не кидає&quot;: батьки полоненого командира &quot;Бердянська&quot; розповіли про сина

Наталія Мокряк (Фото: radiosvoboda.org)

В момент початку окупації Криму Російською Федерацією, Мокряк знаходився вдома у Карлівці після операції.

З появою на півострові окупантів зібрав речі та поїхав у Крим 29 лютого 2014 року.

Наталія Мокряк зізналася, що після повернення з Криму вона намагалася умовити сина завершити військову службу.

"Я говорила, що не хочу більше переживати це, до того ж на сході почалася війна. Він сказав, що флот не зрадить. В принципі, у випадку з Ромою його умовляти або просити змінити думка не має жодного сенсу. Він завжди сам приймає рішення і сам відповідальність за нього бере", - сказала вона.

Батько Романа Микола також довгий час служив на флоті, а після початку російсько-української війни в 2014 році пішов добровольцем у зону проведення АТО. Повернувся в жовтні 2018-го року.

&quot;Флот своїх не кидає&quot;: батьки полоненого командира &quot;Бердянська&quot; розповіли про сина

Микола Мокряк (Фото: radiosvoboda.org)

Він зазначив, що жодного разу не був у сина в Одесі, де він служив після захоплення РФ українського півострова.

"Якось не виходило доїхати, а тут я після дембеля кажу йому, мовляв, приїду по справах в Одесу - обов'язково зайду до тебе. Закрутився і не встиг", - сказав батько моряка.

Микола Мокряк висловив упевненість, що українські моряки все зробили правильно - вони не залишили ані судна, ані один одного.

"Якщо наші хлопці змогли їх так поганяти, значить вони на своєму місці. Висновок простий: флот своїх не кидає", - наголосив він.

"Ми тебе синок дуже-дуже любимо, пишаємося тобою і віримо, що скоро зустрінемося. Тримайся, будь мужнім, ми завжди з тобою!", - звернулися до сина батьки.

&quot;Флот своїх не кидає&quot;: батьки полоненого командира &quot;Бердянська&quot; розповіли про сина

Фото: radiosvoboda.org

Як повідомлялося, прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов раніше заявив, що дії російських слідчих, прокурорів і суддів, причетних до незаконних судилищам над українськими моряками-військовополоненими будуть розцінюватися як військовий злочин.

Також ми писали про те, що Одеські курсанти та військовослужбовці Інституту Військово-Морських сил, в якому у свій час навчались більшість взятих у незаконний полон українських моряків, записали яскраве звернення в їх підтримку.

Нагадаємо, рідні українських моряків, захоплених у полон, чекають хлопців вдома, вірять у допомогу держави і вирішення конфлікту.

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