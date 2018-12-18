"Флот своих не бросает": родители пленного командира "Бердянска" рассказали о сыне

Фото: коллаж РБК-Украина

Отец Романа Мокряка Николай в 2014 году ушел добровольцем в зону проведения АТО, вернулся в октябре 2018-го

Родители командира захваченного ФСБ РФ в Керченском проливе украинского катера "Бердянск" Романа Мокряка, который взял на себя ответственность за события на борту, рассказали о своем сыне. Как сообщает "Радио Свобода", моряк последний раз выходил на связь с родными в ноябре, за несколько дней до нападения российских пограничников и спецназовцов на украинские корабли.

Семья Романа узнала о пленении сына из новостей. В семье трое сыновей, а он - самый старший.

По словам мамы моряка - учительницы в местной школе в поселке Карловка Натальи Мокряк - Роман мечтал быть военным археологом. О морском деле задумался уже на последнем курсе института. После завершения обучения, принял присягу и сразу начал службу в ВМСУ в Севастополе на подводной лодке "Запорожье".

Наталья Мокряк (Фото: radiosvoboda.org)

В момент начала оккупации Крыма Российской Федерацией, Мокряк находился дома в Карловке после операции.

С появлением на полуострове оккупантов собрал вещи и уехал в Крым 29 февраля 2014 года.

Наталья Мокряк призналась, что после возвращения из Крыма она пыталась уговорить сына завершить военную службу.

"Я говорила, что не хочу больше переживать это, к тому же на востоке началась война. Он сказал, что флот не предаст. В принципе, в случае с Ромой его уговаривать или просить изменить мнение не имеет никакого смысла. Он всегда сам решения принимает и сам ответственность за него берет", - сказала она.

Отец Романа Николай также долгое время служил на флоте, а после начала российско-украинской войны в 2014 году ушел добровольцем в зону проведения АТО. Вернулся в октябре 2018-го года.

Николай Мокряк (Фото: radiosvoboda.org)

Он отметил, что ни разу не был у сына в Одессе, где он служил после захвата РФ украинского полуострова.

"Как-то не получалось доехать, а здесь я после дембеля говорю ему, мол, приеду по делам в Одессу - обязательно зайду к тебе. Закрутился то и не успел", - сказал отец моряка.

Николай Мокряк высказал уверенность, что украинские моряки все сделали правильно - они не покинули ни судна, ни друг друга.

"Если наши ребята смогли их так погонять, значит они на своем месте. Вывод прост: флот своих не бросает", - подчеркнул он.

"Мы тебя сынок очень-очень любим, гордимся тобой и верим, что скоро встретимся. Держись, будь мужественным, мы всегда с тобой!", - обратились к сыну родители.

Фото: radiosvoboda.org

Как сообщалось, прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов ранее заявил, что действия российских следователей, прокуроров и судей, причастных к незаконным судилищам над украинскими моряками-военнопленными будут расцениваться как военное преступление.

Также мы писали о том, что Одесские курсанты и военнослужащие Института Военно-Морских сил, в котором в свое время училось большинство взятых в незаконный плен украинских моряков, записали яркое обращение в их поддержку.

Напомним, родные украинских моряков, захваченных в плен, ждут ребят дома, верят в помощь государства и разрешение конфликта.