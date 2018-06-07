"Футболобандеровцы": Чичеріна, яка співає для бойовиків, відреагувала на заборону ФІФА

Співачка опублікувала знімок листа, в якому їй заборонили виступати на ЧС-2018

Скандальна російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка неодноразово відвідувала територію окупованої Донбасу і виступала для бойовиків, обурилася забороною ФІФА. Організація заборонила виконавиці виступати перед вболівальниками на Чемпіонаті світу з футболу 2018 в Ростові-на-Дону. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Слава Богу, "футболобандеровцы" заборонили мене в Ростові-папі, в сотні кілометрів від якого в багатостраждальній Горлівці діти сплять у ванних, щоб їх вночі не посікло осколками. Багато хто на Донбасі вважають, що росіяни не приходять на допомогу своїм через цю футбольну вакханалію", - написала Чичеріна.

"Як відомо, рок - музика протесту, і мене офіційно заборонили - прийшов лист англійською мовою, правда від доброї жінки з українським прізвищем і попросили нікому не показувати, от воно", - додала вона.

Скріншот листи (facebook.com/julia.chicherina.5)

Скріншот поста (facebook.com/julia.chicherina.5)

Раніше повідомлялося, що відомій російській співачці ФІФА заборонила виступати на ЧС-2018 з-за підтримки бойовиків.

Нагадаємо, російська рок-співачка виступила в окупованому Донецьку.

Скільки українських політв'язнів в РФ (фото: РБК-Україна)