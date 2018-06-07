"Футболобандеровцы": поющая для боевиков Чичерина отреагировала на запрет ФИФА

Певица опубликовала снимок письма, в котором ей запретили выступать на ЧМ-2018

Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая неоднократно посещала территорию оккупированного Донбасса и выступала для боевиков, возмутилась запретом ФИФА. Организация запретила исполнительнице выступать перед болельщиками на Чемпионате мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Слава Богу, "футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии", - написала Чичерина.

"Как известно, рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией и попросили никому не показывать, вот оно", - добавила она.

Скриншот письма (facebook.com/julia.chicherina.5)

Скриншот поста (facebook.com/julia.chicherina.5)

Ранее сообщалось, что известной российской певице ФИФА запретила выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков.

Напомним, российская рок-певица выступила в оккупированном Донецке.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)