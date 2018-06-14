G-18 курця: стало відомо глави яких країн відвідають ЧС-2018

У список увійшли дві невизнані держави

Стало відомо, глави яких країн відвідають церемонію відкриття Чемпіонату світу з футболу-2018. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише Медуза у своєму Twitter.

Відомо, що відкриття Чемпіонату світу з футболу-2018 відбудеться 14 червня на стадіоні "Лужники" в Москві. Список 18 глав держав, які вирішили приїхати на цю церемонію, складається в основному з країн СНД і Латинської Америки.

Також в список входять дві невизнані держави – Абхазія і Південна Осетія.

КНДР буде представляти голова президії Верховного народного зібрання Кім Ен Нам.

У список увійшли: Абхазія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Болівія, Казахстан, Киргизстан, КНДР, Ліван, Молдова, Панама, Парагвай, Руанда, Саудівська Аравія, Таджикистан, Узбекистан і Південна Осетія.

Фото: Список країн (twitter.com/meduzaproject)

Користувачі соціальних мереж обізвали цей список "G-18 курця".

Скріншот коментарів (twitter.com/meduzaproject)

Крім того, передплатники відзначили, що список написаний з помилкою.

Скріншот коментарів (twitter.com/meduzaproject)

Ще один користувач запропонував відправити цей список у Вікіпедію, як ідеальний зразок сорому за країну.

Скріншот коментарів (twitter.com/meduzaproject)

До речі, росіянок закликали не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями на ЧС-2018.

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