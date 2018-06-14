G-18 курильщика: стало известно главы каких стран посетят ЧМ-2018

В список вошли два непризнанных государства
Стало известно, главы каких стран посетят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Медуза в своем Twitter.
Известно, что открытие Чемпионата мира по футболу-2018 состоится 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Список 18 глав государств, которые решили приехать на эту церемонию, состоит в основном из стран СНГ и Латинской Америки.
Также в список входят два непризнанных государства – Абхазия и Южная Осетия.
КНДР будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам.
В список вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Боливия, Казахстан, Киргизия, КНДР, Ливан, Молдавия, Панама, Парагвай, Руанда, Саудовская Аравия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.
Фото: Список стран (twitter.com/meduzaproject)
Пользователи социальных сетей обозвали этот список "G-18 курильщика".
Скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)
Кроме того, подписчики отметили, что список написан с ошибкой.
Скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)
Еще один пользователь предложил отправить этот список в Википедию, как идеальный образец стыда за страну.
Скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)
Кстати, россиянок призвали не вступать в интимные связи с иностранцами на ЧМ-2018.
Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)