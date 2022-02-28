У Генштабі розповіли про вчинки окупантів, за які ворог горітиме у пеклі
За чотири дні війни уже всі побачили, що російські окупанти перевершують самі себе в цинізмі і підлості. І за вчинки солдатів армії РФ будуть відповідати не лише вони самі, а й їхні нащадки.
У Генштабі ЗСУ нагадали лише кілька вчинків російських загарбників, про які повинен пам'ятати кожен житель України, і про які мають дізнатися у всьому світі.
Так, за ці дні війни:
- в бойових цілях ворогом були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" (при цьому, удар нанесено по мирному Житомиру)
- окупанти використовують жінок і дітей, як живий щит
- солдати російської армії гатять з важкого озброєння по житловим об’єктам
- в пекло війни верховний головнокомандувач збройних сил Російської Федерації посилає строковиків
- ворог переодягається у форму військовослужбовців ЗСУ і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності
- російські окупанти впритул розстрілюють автомобіль з родиною
- від початку відкритої збройної агресії від рук російського окупанта вже загинуло 16 дітей.
Українці ніколи цього не пробачать російським загарбникам!
"Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!" - підкреслили у Генштабі.
Тим часом, Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі з вимогою притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах
- факти захоплення/пограбування вашого майна
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних