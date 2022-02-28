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У Генштабі розповіли про вчинки окупантів, за які ворог горітиме у пеклі

Автор: Дмитрий Войналович

За чотири дні війни уже всі побачили, що російські окупанти перевершують самі себе в цинізмі і підлості. І за вчинки солдатів армії РФ будуть відповідати не лише вони самі, а й їхні нащадки.

У Генштабі ЗСУ нагадали лише кілька вчинків російських загарбників, про які повинен пам'ятати кожен житель України, і про які мають дізнатися у всьому світі.

Так, за ці дні війни:

  • в бойових цілях ворогом були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" (при цьому, удар нанесено по мирному Житомиру)
  • окупанти використовують жінок і дітей, як живий щит
  • солдати російської армії гатять з важкого озброєння по житловим об’єктам
  • в пекло війни верховний головнокомандувач збройних сил Російської Федерації посилає строковиків
  • ворог переодягається у форму військовослужбовців ЗСУ і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності
  • російські окупанти впритул розстрілюють автомобіль з родиною
  • від початку відкритої збройної агресії від рук російського окупанта вже загинуло 16 дітей.

Українці ніколи цього не пробачать російським загарбникам!

"Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!" - підкреслили у Генштабі.

Тим часом, Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі з вимогою притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

  • пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури
  • поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста
  • факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах
  • факти захоплення/пограбування вашого майна
  • факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом
  • використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем
  • використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних

Раніше ми писали, що окупанти ракетним ударом знищили в Чернігові історичну будівлю.

Також при ворожому обстрілі Гостомеля росіянами був знищений легендарний літак Ан-225 "Мрія".

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Російська ФедераціяГаага