У Генштабі розповіли про вчинки окупантів, за які ворог горітиме у пеклі

Так, за ці дні війни:

в бойових цілях ворогом були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" (при цьому, удар нанесено по мирному Житомиру)

(при цьому, удар нанесено по мирному Житомиру) окупанти використовують жінок і дітей, як живий щит

солдати російської армії гатять з важкого озброєння по житловим об’єктам

в пекло війни верховний головнокомандувач збройних сил Російської Федерації посилає строковиків

ворог переодягається у форму військовослужбовців ЗСУ і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності

для прикриття диверсійної діяльності російські окупанти впритул розстрілюють автомобіль з родиною

від початку відкритої збройної агресії від рук російського окупанта вже загинуло 16 дітей.

Українці ніколи цього не пробачать російським загарбникам!

"Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!" - підкреслили у Генштабі.

Тим часом, Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі з вимогою притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати: