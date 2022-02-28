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В Генштабе рассказали о поступках оккупантов, за которые враг будет гореть в аду

Автор: Дмитрий Войналович

За четыре дня войны уже все увидели, что российские оккупанты превосходят сами себя в цинизме и подлости. И за деяния солдат армии РФ будут отвечать не только сами они, но и их потомки.

В Генштабе ВСУ напомнили лишь несколько поступков российских захватчиков, о которых должен помнить каждый житель Украины, и о которых должны узнать во всем мире.

Так, за эти дни войны:

  • в боевых целях врагом были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (при этом, удар нанесен по мирному Житомиру)
  • оккупанты используют женщин и детей, как живой щит
  • солдаты русской армии палят из тяжелого вооружения по жилым объектам
  • в ад войны верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации посылает срочников
  • враг переодевается в форму военнослужащих ВСУ и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности
  • российские оккупанты упор расстреливают автомобиль с семьей
  • с начала открытой вооруженной агрессии от рук российского оккупанта уже погибли 16 детей.

Украинцы никогда этого не простят российским захватчикам!

"Эти дни показали, как далеко мы отошли от России в ментальном плане. Мы уже одержали победу!" - подчеркнули в Генштабе.

Между тем, Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

  • повреждения объектов гражданской инфраструктуры
  • ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города
  • факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах
  • факты захвата / грабежа вашего имущества
  • факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи
  • факты физического насилия, лишения свободы гражданского населения оккупантом
  • использование оккупантом гражданской одежды, униформы и военных эмблем
  • использование гражданской инфраструктуры с военной целью под прикрытием гражданских

Ранее мы писали, что оккупанты ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание.

Также при вражеском обстреле Гостомеля россиянами был уничтожен легендарный самолет Ан-225 "Мрия".

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