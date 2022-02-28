В Генштабе рассказали о поступках оккупантов, за которые враг будет гореть в аду
За четыре дня войны уже все увидели, что российские оккупанты превосходят сами себя в цинизме и подлости. И за деяния солдат армии РФ будут отвечать не только сами они, но и их потомки.
В Генштабе ВСУ напомнили лишь несколько поступков российских захватчиков, о которых должен помнить каждый житель Украины, и о которых должны узнать во всем мире.
Так, за эти дни войны:
- в боевых целях врагом были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (при этом, удар нанесен по мирному Житомиру)
- оккупанты используют женщин и детей, как живой щит
- солдаты русской армии палят из тяжелого вооружения по жилым объектам
- в ад войны верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации посылает срочников
- враг переодевается в форму военнослужащих ВСУ и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности
- российские оккупанты упор расстреливают автомобиль с семьей
- с начала открытой вооруженной агрессии от рук российского оккупанта уже погибли 16 детей.
Украинцы никогда этого не простят российским захватчикам!
"Эти дни показали, как далеко мы отошли от России в ментальном плане. Мы уже одержали победу!" - подчеркнули в Генштабе.
Между тем, Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.
Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
- повреждения объектов гражданской инфраструктуры
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах
- факты захвата / грабежа вашего имущества
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи
- факты физического насилия, лишения свободы гражданского населения оккупантом
- использование оккупантом гражданской одежды, униформы и военных эмблем
- использование гражданской инфраструктуры с военной целью под прикрытием гражданских