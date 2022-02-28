В Генштабе рассказали о поступках оккупантов, за которые враг будет гореть в аду

Так, за эти дни войны:

в боевых целях врагом были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (при этом, удар нанесен по мирному Житомиру)

(при этом, удар нанесен по мирному Житомиру) оккупанты используют женщин и детей, как живой щит

солдаты русской армии палят из тяжелого вооружения по жилым объектам

в ад войны верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации посылает срочников

враг переодевается в форму военнослужащих ВСУ и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности

для прикрытия диверсионной деятельности российские оккупанты упор расстреливают автомобиль с семьей

с начала открытой вооруженной агрессии от рук российского оккупанта уже погибли 16 детей.

Украинцы никогда этого не простят российским захватчикам!

"Эти дни показали, как далеко мы отошли от России в ментальном плане. Мы уже одержали победу!" - подчеркнули в Генштабе.

Между тем, Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать: