Гейзер в центрі Києва: у столиці прорвало трубу з окропом (відео)

У центрі Києва, на вулиці Димитрова, прорвало трубу з окропом. Прорив стався в районі Інституту фізкультури. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Джерело потопу утворилося на перехресті вулиць Ділової та Васильківської.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

"Гейзер я розумію не безкоштовний - ціна за це видовище включена в збільшені тарифи за гарячу воду і опалення! Шоу (платне) має тривати!";

"Нарешті почали мити вулиці";

"Треба ще більше сто поверхівок побудувати";

"Всі, хто не помив після села днище, можуть заїжджати";

"Це дні Ісландії в Києві. Гейзери і все таке. Інші б раділи, а наші бурмочуть. Що за люди";

"Не розумію вашої зловтіхи. Просто труби втомилися, їм теж треба відпочивати. Так, Віталя?".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, у Києві мікроавтобус Volkswagen майже на половину пішов під дорожнє покриття. Інцидент трапився вдень на Деміївській площі у Голосіївському районі Києва.

Раніше повідомлялося про те, що вандал на Борщагівці біля ТЦ "Квітень" розмалював чужий автомобіль ВАЗ нецензурними знаками.

Ми також писали про те, що в мережі з'явилися жахливі фото київського вокзалу, який потребує реконструкції, бо там багато іржі і гори сміття.