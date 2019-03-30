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Все гине: Крим зіткнувся з серйозною проблемою

STYLERЖиття    30.03.2019 - 21:46
Все гине: Крим зіткнувся з серйозною проблемою
Колаж: РБК-Україна

У Криму гинуть дельфіни і зникають риби

У Криму більша частина дельфінів гине від промислового рибальства у берегів окупованого півострова. Про це повідомляється в Твіттері RoksolanaToday&Крим.

Автор посту зазначила, що смерть дельфінів відбувається через те, що вони потрапляють в риболовецькі трали, які встановлюють окупанти.

Крім того, за її словами, в Криму зникають промислові види риб. Так з 26 риб зараз залишилося тільки 6.

Користувачі мережі також прокоментували дану ситуацію.

"Росіяни прийшли, співчуваю";

"Яка біль";

" Було 42...".

Все гине: Крим зіткнувся з серйозною проблемою

Фото: twitter.com/KrimRt

Варто зазначити, що раніше на узбережжі біля Євпаторії були виявлено тіла 16 дельфінів. Крій того, ще кілька тіл знайшли біля Німецької Балки під Севастополем.

Нагадаємо, що в Криму через "суд" намагаються відібрати храм ПЦУ. Окупанти направили позов з вимогою від ПЦУ звільнити храм в центрі Сімферополя. Крім того, за словами злочинних влади, церква досі "працює поза правового поля Росії".

Раніше повідомлялося про те, що в мережі розгорівся скандал через креветочні ферми, яка може спровокувати екологічну катастрофу на анексованому півострові.

Ми також писали про те, що життя в Криму стало нестерпне через глобальні проблеми з мовою, медициною та екологією. Жителі півострова їздять на материкову Україну за медикаментами та продуктами.

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