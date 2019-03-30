Все гибнет: Крым столкнулся с серьезной проблемой

Коллаж: РБК-Украина

В Крыму гибнут дельфины и исчезают рыбы

В Крыму большая часть дельфинов погибает от промышленного рыболовства у берегов оккупированного полуострова. Об этом сообщается в Твиттере RoksolanaToday&Крым.

Автор поста отметила, что смерть дельфинов происходит из-за того, что они попадают в рыболовные тралы, которые устанавливают оккупанты.

Кроме того, по ее словам, в Крыму исчезают промысловые виды рыб. Так из 26 рыб сейчас осталось только 6.

Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию.

"Русские пришли, сочувствую";

"Какая боль";

" Было 42...".

Фото: twitter.com/KrimRt

Стоит отметить, что ранее на побережье возле Евпатории были обнаружены тела 16 дельфинов. Крое того, еще несколько тел нашли возле Немецкой Балки под Севастополем.

Напомним, что в Крыму через "суд" пытаются отобрать храм ПЦУ. Оккупанты направили иск с требованием от ПЦУ освободить храм в центре Симферополя. Кроме того, по словам преступных властей, церковь до сих пор "работает вне правового поля России".

Ранее сообщалось о том, что в сети разгорелся скандал из-за креветочной фермы, которая может спровоцировать экологическую катастрофу на аннексированном полуострове.

Мы также писали о том, что жизнь в Крыму стала невыносимой из-за глобальных проблем с языком, медициной и экологией. Жители полуострова ездят на материковую Украину за медикаментами и продуктами.