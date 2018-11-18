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Ожеледиця та мокрий сніг з дощем: синоптики дали прогноз на початок тижня

STYLERЖиття    18.11.2018 - 12:30
Ожеледиця та мокрий сніг з дощем: синоптики дали прогноз на початок тижня
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов

По всій країні очікується зниження температури повітря та похмура погода переважно без опадів. Випадання снігу з дощем можливо в південних і деяких східних областях. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

У понеділок, 19 листопада, на всій території України за винятком частини південного сходу очікується суха похмура погода. На Заході країни хмарно, денна температура всюди буде коливатися в межах 0...+2 градусів. Виняток становить Закарпатті, де стовпчик термометра підніметься до +5...+7 градусів. Нічна температура на всій території Західної України становитиме від -1 до -3 градусів.

Ожеледиця та мокрий сніг з дощем: синоптики дали прогноз на початок тижняОжеледиця та мокрий сніг з дощем: синоптики дали прогноз на початок тижня

Фото: (pixabay.com)

Не особливо відрізняється ситуація і в Центральній Україні. Хмарно, від 0 до +2 вдень, проте вночі буде холодніше: до 7 градусів нижче нуля. Опадів не очікується.

На Сході температура підніметься до +3 вдень опуститься до -3 вночі. Опади у вигляді снігу з дощем очікуються в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Схожа ситуація і на півдні країни. В Херсонській, Одеській, Миколаївській областях пройде дощ зі снігом. Температура вдень до +2, вночі до -3 градусів.

Ожеледиця та мокрий сніг з дощем: синоптики дали прогноз на початок тижня

Скріншот прогнозу погоди на 19 листопада (meteo.gov.ua)

Найтепліше буде в Криму: до +9 градусів, вдень +2 вночі. Очікується також дощ.

Нагадаємо, раніше став відомий прогноз погоди в Україні на 18 листопада.

Раніше синоптики прогнозували ожеледь на неділю.

Відео: РБК-Україна

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