Гололедица и мокрый снег с дождем: синоптики дали прогноз на начало недели

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий

По всей стране ожидается снижение температуры воздуха и пасмурная погода преимущественно без осадков. Выпадение снега с дождем возможно в южных и некоторых восточных областях. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В понедельник, 19 ноября, на всей территории Украины за исключением части юго-востока ожидается сухая пасмурная погода. На Западе страны облачно, дневная температура повсюду будет колебаться в пределах 0…+2 градусов. Исключение составляет Закарпатье, где столбик термометра поднимется до +5…+7 градусов. Ночная же температура на всей территории Западной Украины составит от -1 до -3 градусов.

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Не особо отличается ситуация и в Центральной Украине. Облачно, от 0 до +2 днем, однако ночью будет холоднее: до 7 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.

На Востоке температура поднимется до +3 днем и опустится до -3 ночью. Осадки в виде снега с дождем ожидаются в Днепропетровской и Запорожской областях. Похожая ситуация и на юге страны. В Херсонской, Одесской, Николаевской областях пройдет дождь со снегом. Температура днем до +2, ночью до -3 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 19 ноября (meteo.gov.ua)

Теплее всего будет в Крыму: до +9 градусов днем и +2 ночью. Ожидается также дождь.

Напомним, ранее стал известен прогноз погоды в Украине на 18 ноября.

Ранее синоптики прогнозировали гололед на воскресенье.

Видео: РБК-Украина