Готуємо м'ясний пиріг "Чізбургер": буде краще, ніж в МакДональдсі
Поки МакДональдси залишаються закритими в Україні, пропонуємо вам відмінний варіант згадати смак улюбленого фастфуду - приготувати м'ясний пиріг "Чізбургер".
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти
Для тіста:
- Вода (або молоко) тепла - 200 мл
- Цукор - 2 ч. л.
- Сіль - 1 ч. л.
- Дріжджі сухі - 5 г
- Яйце - 1 шт.
- Рослинна олія - 40 г
- Борошно - 450-460 г + для розкочування і вимішування тіста
Для начинки:
- Яловичий фарш - 600 г (550 г фаршу + 50 г сала)
- Цибулина - 1 шт.
- Огірки консервовані - 2-3 шт.
- Сир - 100 г
- Кетчуп - 150 г
Для змазування пирога:
- Жовток - 1 шт.
- Молоко - 1 ст. л.
- Кунжут - 1 жменя
Скріншот: Таким буде наш пиріг
Покрокове приготування
Для дріжджового тіста розведіть дріжджі в теплій воді, додайте цукор і трохи води. Зачекайте 5-10 хвилин, якщо опара спінилася, то дріжджі хороші і можна продовжувати заміс тіста.
Додайте сіль, яйце, рослинну олію і борошно, замішуючи м'яке липкувате тісто. Кількість борошна може у кожного бути різним, дивіться по консистенції тіста.
Тісто округліть, накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці до збільшення в 2 рази (40-90 хвилин).
Для начинки обсмажте фарш 10-12 хвилин, щоб з нього випарувалася вся волога, посоліть і поперчіть за смаком.
Огірки наріжте кружальцями, цибулю невеликими скибочками, сир натріть на тертці або наріжте тонкими скибочками.
Тісто розділіть на 2/3 і 1/3. З більшої частини тесту розкачайте велике коло, яке покриє дно і стінки розкладної форми діаметром 22 см. Форму змастіть олією, викладіть тісто. З меншої частини розкачайте "кришку для пирога"
На тісто викладіть фарш, зверху кетчуп, цибулю, огірки, сир. Накрийте "кришкою" і добре защипніть краї, потім загорніть їх всередину. Накрийте рушником і дайте пирогу підійти протягом 10-15 хвилин.
Верх пирога змастіть жовтком з молоком і посипте кунжутом. Випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше ми писали, коли МакДональдс відкриють в Україні і чому це так важливо.
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