Готовим мясной пирог "Чизбургер": будет лучше, чем в МакДональдсе
Пока МакДональдсы остаются закрытыми в Украине, предлагаем вам отличный вариант вспомнить вкус любимого фастфуда - приготовить мясной пирог "Чизбургер".
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты
Для теста:
- Вода (или молоко) теплая - 200 мл
- Сахар - 2 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Дрожжи сухие - 5 г
- Яйцо - 1 шт.
- Растительное масло - 40 г
- Мука - 450-460 г + для раскатки и вымешивания теста
Для начинки:
- Говяжий фарш - 600 гр (550 гр фарша + 50 гр сала)
- Луковица - 1 шт.
- Огурцы консервированные - 2-3 шт.
- Сыр - 100 г
- Кетчуп - 150 г
Для смазывания пирога:
- Желток - 1 шт.
- Молоко - 1 ст. л.
- Кунжут - 1 горсть
Скриншот: Таким будет наш пирог
Пошаговое приготовление
Для дрожжевого теста разведите дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и немного воды. Подождите 5-10 минут, если опара вспенилась, то дрожжи хорошие и можно продолжать замес теста.
Добавьте соль, яйцо, растительное масло и муку, замешивая мягкое липковатое тесто. Количество муки может у каждого быть разным, смотрите по консистенции теста.
Тесто округлите, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте до увеличения в 2 раза (40-90 минут).
Для начинки обжарьте фарш 10-12 минут, чтобы с него выпарилась вся влага, посолите и поперчите по вкусу.
Огурцы нарежьте кружочками, лук небольшими ломтиками, сыр натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками.
Тесто разделите на 2/3 и 1/3. Из большей части теста раскатайте большой круг, который покроет дно и стенки разъемной формы диаметром 22 см. Форму смажьте растительным маслом, выложите тесто. Из меньшей части раскатайте "крышку для пирога"
На тесто выложите фарш, сверху кетчуп, лук, огурцы, сыр. Накройте "крышкой" и хорошо защипните края, потом заверните их внутрь. Накройте полотенцем и дайте пирогу подойти в течение 10-15 минут.
Верх пирога смажьте желтком с молоком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.
Ранее мы писали, когда МакДональдс откроют в Украине и почему это так важно.
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