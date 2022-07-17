Готуємо пишні кабачкові оладки: додайте цей інгредієнт для суперсмаку

Кабачки - універсальний овоч, який тушкують, смажать, печуть і навіть варять супи. А кабачкові оладки - це неймовірна смакота для всієї родини.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Аліна рекомендує для суперсмаку додати в кабачкове тісто дрібно нарізану зелену цибулю. Отже, приступимо!
Скріншот: Такими будуть наші оладки
Кабачки натріть на крупній тертці, посипте 1 ч. л. солі, залиште на 5-7 хвилин, щоб кабачки пустили сік.
Цибулю наріжте дрібно.
Видаліть весь зайвий сік з кабачків, перекладіть в суху ємність, додайте трохи солі за смаком, яйця, борошно, чорний перець, розпушувач, зелену цибулю.
Кабачку смажте по 4-5 хвилин з кожного боку на помірно прогрітій сковорідці.
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