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Готовим пышные кабачковые оладьи: добавьте этот ингредиент для супер вкуса

Скриншот видео: Оладьи из кабачков
Автор: Светлана Мащенко

Кабачки - универсальный овощ, который тушат, жарят, пекут и даже варят супы. А кабачковые оладьи - это невероятное объедение для всей семьи.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Алина рекомендует для супер вкуса добавить в кабачковое тесто мелко нарезанный зеленый лук. Итак, приступим!

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 1 + 1/3 ч. л. соли
  • 2 яйца
  • Пучок зеленого лука
  • 130 г муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • Черный перец или по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Скриншот: Такими будут наши оладьи

Пошаговое приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посыпьте 1 ч. л. соли, оставьте на 5-7 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Лук нарежьте мелко.

Удалите весь лишний сок из кабачков, переложите в сухую емкость, добавьте немного соли по вкусу, яйца, муку, черный перец, разрыхлитель, зеленый лук.

Кабачке жарьте по 4-5 минут с каждой стороны на умеренно прогретой сковородке.

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