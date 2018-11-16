"Грілися від кошенят": у Бердичеві мати залишила дітей самих на кілька діб

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Після інциденту горе-мати пішла під суд

У Бердичеві жінка залишила трьох маленьких дітей на дві доби без їжі в неопалюваному будинку. Про це розповідає видання "Нарком".

Незаміжня одинока мати Василина Панчук з Бердичева постійно перебувала в полі зору співробітників ювенальної превенції, так як мала статус матері неблагонадійної. Однак остання її витівка шокувала навіть досвідчених працівників.

Василина Панчук залишила своїх трьох дітей – Валю, Андрійка і Сергійка у будинку одних майже на три доби. Самому старшому на той момент ледь виповнилося п'ять років. Вона закрила малюків у квартирі, в якій було відсутнє опалення. Їжі дітям вона також не залишила. Жінка відправилася в гості до знайомого чоловіка і згадала про те, що у неї є діти тільки на третій день.

Коли вона повернулася, то застала під дверима квартири поліцію та пожежників, які збиралися ламати двері, щоб врятувати дітлахів.

Всередині приміщення виявили трьох голодних малят, які були хворі і температурили. У них діагностували фарингіт і ознаки недоїдання.

Діти розповіли, що так замерзли, що засовували за пазуху маленьких новонароджених кошенят, яких народила їх кішка. Кошенята задихнулися в дитячих обіймах, але тільки завдяки їм малюки змогли витримати холод.

Суд постановив забрати дітей у горе-матері, але батьківських прав поки її не позбавив. Її засудили до двох років позбавлення волі з річним випробувальним терміном. Крім того, вона зобов'язана виплачувати аліменти – по тисячі гривень на кожну дитину щомісяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженої дитини.

А також розповідали про те, що у Харківській області мати зі співмешканцем жорстоко розправилася з трирічною дочкою.

Відео: РБК-Україна