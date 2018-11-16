"Грелись об котят": в Бердичеве мать оставила детей одних на несколько суток

Иллюстративное фото (twitter.com/publikatv)

После инцидента горе-мать пошла под суд

В Бердичеве женщина оставила троих маленьких детей на двое суток без еды в неотапливаемом доме. Об этом рассказывает издание "Нарком".

Незамужняя одинокая мать Василина Панчук из Бердичева постоянно находилась в поле зрения сотрудников ювенальной превенции, так как имела статус неблагонадежной матери. Однако последняя ее выходка шокировала даже опытных работников.

Василина Панчук оставила своих троих детей – Валю, Андрюшу и Сережу дома одних почти на трое суток. Самому старшему на тот момент едва исполнилось пять лет. Она закрыла малышей в квартире, в которой отсутствовало отопление. Еды детям она также не оставила. Женщина отправилась в гости к знакомому мужчине и вспомнила о том, что у нее есть дети только на третий день.

Когда она вернулась, то застала под дверями квартиры полицию и пожарных, которые собирались ломать дверь, чтобы спасти ребятишек.

Внутри помещения обнаружили троих голодных малышей, которые были больны и температурили. У них диагностировали фарингит и признаки недоедания.

Дети рассказали, что так замерзли, что засовывали за пазуху маленьких новорожденных котят, которых родила их кошка. Котята задохнулись в детских объятиях, но только благодаря им малыши смогли выдержать холод.

Суд постановил отобрать детей у горе-матери, но родительских прав пока ее не лишил. Ее приговорили к двум годам лишения свободы с годичным испытательным сроком. Кроме того, она обязана выплачивать алименты – по тысяче гривен на каждого ребенка ежемесячно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лисичанске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного ребенка.

А также рассказывали о том, что в Харьковской области мать с сожителем жестоко расправилась с трехлетней дочерью.

Видео: РБК-Украина