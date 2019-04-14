Грози і ясне сонце: прогноз погоди на початок тижня

Погода в Україні – синоптики прогнозують грози та сонячну погоду (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні здивує різким переходом від гроз до ясного неба

Погода в Україні з 15 по 18 квітня істотно зміниться: синоптики прогнозують грози та сонячну погоду. У понеділок південь і схід нашої країни накриють дощі, у вівторок і середу дощі будуть по всій Україні. Вже у четвер синоптики прогнозують сонячну погоду у всіх регіонах нашої країни.

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

15 квітня погода в Україні буде теплою, але в більшості областей Лівобережної України йтимуть дощі. Середня денна температура становитиме +10... +14 градусів (вночі +5... +8 градусів). У центральних і західних регіонах трохи прохолодніше - +7... +10 градусів. Вночі можливі заморозки, попередили синоптики. Температура у нічний час опуститься до -2... +1 градусів.

Наші пращури вважали: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить буде тяжко людям у цьому році.

Синоптики прогнозують грози та сонячну погоду 15 квітня (скріншот)

16 квітня в західних регіонах очікується сніг з дощем. У всіх областях нашої країни у вівторок очікуються зливи протягом всього дня. Рівень тепла на півдні і сході залишиться на колишньому рівні. На заході і в центрі країни температурний показник опуститься на 1-2 гадуса. Очікується вітряна погода 7-12 м/с.

У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне - рік буде важким.

Погода в Україні 16 квітня (скріншот)

17 квітня в Україні очікується незначне потепління. У західних регіонах рівень тепла підніметься до +7...+12 градусів (вночі очікується до +3... +7 градусів тепла). На Сході України стовпчики термометрів трохи знизять свої показники – температура опуститься до +10... +13 градусів. Такі ж показники в центральних та південних областях нашої країни. Дощова погода триватиме до ночі.

Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня (скріншот)

18 квітня небо над Україною проясниться, опадів не очікується. Температурні показники по всій країні зрівняються – рівень тепла триматиметься на позначці +11... +13 градусів. Виняток: у Києві +12... +14 градусів, у Чернігові - +9... +11 градусів, а в Ужгороді - +13... +15 градусів тепла. Вітер буде не сильним – до 5-10 м/с.

Згідно з народним прогнозом, до цього дня ще цілком ймовірні морози, але після Федула (18 квітня) влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Сонячна і тепла погода в Україні на 18 квітня (скріншот)

Нагадаємо, що синоптик розповів, коли в Україну прийде потепління.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про заморозки вночі 15 квітня.