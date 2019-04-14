Грозы и ясное солнце: прогноз погоды на начало недели

Погода в Украине – синоптики прогнозируют грозы и солнечную погоду (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине удивит резким переходом от гроз к ясному небу

Погода в Украине с 15 по 18 апреля существенно изменится: синоптики прогнозируют грозы и солнечную погоду. В понедельник дожди накроют юг и восток нашей страны, во вторник и среду дожди будут по всей Украине. Уже в четверг синоптики прогнозируют солнечную погоду во всех регионах нашей страны.

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

15 апреля погода в Украине будет теплой, но в большинстве областей Левобережной Украины будут идти дожди. Средняя дневная температура будет равна +10… +14 градусам (ночью +5… +8 градусов). В центральных и западных регионах немного прохладнее - +7… +10 градусов. В ночное время возможны заморозки, предупредили синоптики. Температура ночью опустится до -2… +1 градусов.

Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.

Синоптики прогнозируют грозы и солнечную погоду 15 апреля (скриншот)

16 апреля в западных регионах ожидается снег с дождем. Во всех областях нашей страны во вторник ожидаются ливни в течение всего дня. Уровень тепла на юге и востоке останется на прежнем уровне. На западе и в центре страны температурный показатель опустится на 1-2 гадуса. Ожидается ветреная погода 7-12 м/с.

В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет - год будет тяжелым.

Погода в Украине 16 апреля (скриншот)

17 апреля в Украине ожидается незначительное потепление. В западных регионах уровень тепла поднимется до +7…+12 градусов (ночью ожидается до +3… +7 градусов тепла). На Востоке Украины столбики термометров немного снизят свои показатели – температура опустится до +10… +13 градусов. Такие же показатели будут в центральных и южных областях нашей страны. Дождливая погода продлится до ночи.

Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля (скриншот)

18 апреля небо над Украиной прояснится, осадков не ожидается. Температурные показатели по всей стране сравняются – уровень тепла будет держаться на отметке +11… +13 градусов. Исключение: в Киеве +12… +14 градусов, в Чернигове - +9… +11 градусов, а в Ужгороде - +13… +15 градусов тепла. Ветер будет не сильным – до 5-10 м/с.

Согласно народному прогнозу, до этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула (18 апреля) власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Солнечная и теплая погода в Украине на 18 апреля (скриншот)

Напомним, что синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о заморозках ночью 15 апреля.