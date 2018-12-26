У Харкові в запалі сварки жінка вбила власну матір

Колаж РБК-Україна

Зловмисниці присудили сім років позбавлення волі

У Харкові стався жахливий інцидент: 39-річна дочка вбила власну матір під час сварки. Зловмисниці загрожує 7 років позбавлення волі. Про це інформує прес-служба прокуратури Харківської області.

Засуджена жила разом з матір'ю і між ними часто виникали конфлікти. Під час чергової перепалки п'яна пенсіонерка обвинуватила доньку в тому, що вона витрачає її пенсію. Така заява доньці не сподобалося і вона відповіла на скаргу силою, схопивши кухонний ніж і вдарив ним мати.

Удар пошкодив велику артерію і виявився для пенсіонерки смертельним. Через велику втрату крові потерпіла померла на місці за лічені хвилини. Суд визнав жінку винною, їй загрожує 7 років в'язниці.

Нагадаємо, що в Києві син жорстоко порубав свою матір і її подругу. Спочатку правоохоронці приїхали за викликом про знайдене тіло 24-річного мешканця багатоповерхівки. Коли поліцейські піднялися в квартиру, з якої попередньо стрибнув загиблий, двері були закриті. Сусіди розповіли, що він проживав зі своєю матір'ю і дали її номер телефону.

Ми писали, що у Києві грабіжник взяв в заручники власну матір. Як виявилося, після нападу на киянина, невідомий забарикадувався в квартирі, де в одній з кімнат насильно утримував матір. Під час спілкування з поліцейськими він навідріз відмовився відкривати двері і погрожував жінці фізичною розправою.

Раніше ми писали, що у Черкасах зловмисник "помилково" викрав хлопця і вимагав за нього викуп. Як з'ясувалося, бабуся потерпілого подзвонила в поліцію і повідомила, що ввечері її онук прийшов додому з невідомим чоловіком. Той звинуватив парубка у пограбуванні, яке нібито відбулося раніше і вимагав за це гроші у розмірі 10 тисяч гривень.