В Харькове в пылу ссоры женщина убила собственную мать

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленнице присудили семь лет лишения свободы

В Харькове произошел ужасный инцидент: 39-летняя дочь убила собственную мать во время ссоры. Злоумышленнице грозит 7 лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Осужденная жила вместе с матерью и между ними часто возникали конфликты. Во время очередной перепалки пьяная пенсионерка обвинила дочь в том, что та тратит ее пенсию. Такое заявление дочери не понравилось и на жалобу она ответила силой, схватив кухонный нож и ударив им мать.

Удар повредил большую артерию и оказался для пенсионерки смертельным. Из-за большой потери крови потерпевшая скончалась на месте за считанные минуты. Суд признал дочь виновной, ей грозит 7 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве сын жестоко изрубил свою мать и ее подругу. Изначально правоохранители приехали по вызову о найденном теле 24-летнего жителя многоэтажки. Когда полицейские поднялись в квартиру, из которой предварительно прыгнул погибший, двери были закрыты. Соседи рассказали, что он проживал со своей матерью и дали ее номер телефона.

Мы писали, что в Киеве грабитель взял в заложники собственную мать. Как оказалось, после нападения на киевлянина, неизвестный забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать. Во время общения с полицейскими он наотрез отказался открывать дверь и угрожал женщине физической расправой.

Ранее мы писали, что в Черкассах злоумышленник "по ошибке" похитил парня и требовал за него выкуп. Как выяснилось, бабушка потерпевшего позвонила в полицию и сообщила, что вечером ее внук пришел домой с неизвестным мужчиной. Тот обвинил парня в ограблении, которое якобы состоялось ранее и требовал за это деньги в размере 10 тысяч гривен.