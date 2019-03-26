Не хотів платити штраф: під Львовом водій спустив собаку на поліцію

Колаж РБК-Україна

Водій автомобіля порушив правила і дав команду собаці схопити поліцейських, які намагалися його зупинити

Сьогодні, 26 березня, під Львовом патрульна поліція помітила автомобіль Skoda на єврономерах, який порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від правоохоронців. А після того, як його наздогнали, нацькував свого пса на поліцейського. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці Facebook.

Інцидент стався о 3 годині ночі недалеко від населеного пункту Зимна Вода Львівської області. Після того, як поліція помітила порушення ПДР, вона зажадала, щоб чоловік зупинився, але він проігнорував вимогу правоохоронців і почав тікати.

Патрульні поїхали за порушником і неодноразово попереджали його про відповідальність через гучномовець. При цьому в поліції зазначають, що чоловік неодноразово здійснював небезпечні маневри на дорозі, після чого з'їхав з траси і почав тікати по бездоріжжю.

Відео: facebook.com/lvivpolice

Чоловік зупинився біля свого будинку і зачинився в автомобілі. Через кілька хвилин з хати вийшов батько водія і намагався відвернути увагу правоохоронців.

Водій вибіг з машини і зайшов у будинок. А після цього патрульні почули команду "Взяти" і побачили, що на них біжить собака, яка накинулася на одного з патрульних. В цей час другий поліцейський попередив, що відкриє вогонь, якщо власник не забере пса.

Після цього господар відвів собаку убік. Патрульного забрала бригада швидкої допомоги, у нього множинні рвані рани ноги.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

"За кордоном і власника застрелили б без попередження";

"Чому собака не застрелена і два виродка не лежать мордою в асфальт? Тому що ми не Європа і не Америка, а поліцейський – ніхто";

"Ех ... Не вистачає нам з 10-ток копів з Америки для стажування. І собака б не підійшла, і господар би недовидохнув";

"Як ні як хлопці стараються, молодці. Через 10 років вони будуть стріляти на поразку, і власника та собаку. Підтримую нашу поліцію!".

Нагадаємо, що в Одесі охоронець ТЦ накинувся на дітей з газовим балончиком.

Раніше повідомлялося про те, що патрульна отримала умовний термін за знущання над п'яним чоловіком.