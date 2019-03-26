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Не хотел платить штраф: под Львовом водитель спустил собаку на полицию

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 20:59
Не хотел платить штраф: под Львовом водитель спустил собаку на полицию
Коллаж РБК-Украина

Водитель автомобиля нарушил правила и дал команду собаке схватить полицейских, которые пытались его остановить

Сегодня, 26 марта, под Львовом патрульная полиция заметила автомобиль Skoda на еврономерах, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей. А после того, как его догнали, натравил своего пса на полицейского. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области на своей странице Facebook.

Инцидент произошел в 3 часа ночи недалеко от населенного пункта Зымна Вода Львовской области. После того, как полиция заметила нарушение ПДД, она потребовала, чтобы мужчина остановился, но он проигнорировал требование правоохранителей и начал убегать.

Патрульные поехали за нарушителем и неоднократно предупреждали его об ответственности через громкоговоритель. При этом в полиции отмечают, что мужчина неоднократно совершал опасные маневры на дороге, после чего съехал с трассы и начал убегать по бездорожью.

Видео: facebook.com/lvivpolice

Мужчина остановился возле своего дома и закрылся в автомобиле. Через несколько минут из дома вышел отец водителя и пытался отвлечь внимание правоохранителей.

Водитель выбежал из машины и зашел в дом. А после этого патрульные услышали команду "Взять" и увидели, что на них бежит собака, которая набросилась на одного из патрульных. В это время второй полицейский предупредил, что откроет огонь, если хозяин не заберет пса.

После этого хозяин отвел собаку в сторону. Патрульного госпитализировала бригада скорой помощи, у него множественные рваные раны ноги.

В данное время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

"За границей и владельца застрелили бы без предупреждения";

"Почему собака не застрелена и два урода не лежат мордой в асфальт? Потому что мы не Европа и не Америка, а полицейский – никто";

"Эх ... Не хватает нам с 10-ток копов из Америки для стажировки. И собака бы не подошла, и хозяин бы недовыдохнул";

"Как ни как ребята стараются, молодцы. Через лет 10 они будут стрелять на поражение и владельца и собаку. Поддерживаю нашу полицию!".

Напомним, что в Одессе охранник ТЦ набросился на детей с газовым баллончиком.

Ранее сообщалось о том, что патрульная получила условный срок за издевательства над пьяным мужчиной.

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