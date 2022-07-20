Ідеальна домашня шаурма "в три кроки": простий спосіб готування

Що може бути смачніше за домашню шаурму - мікс м'яса, овочів та соусу, загорнений у лаваш і трохи підсушений? Пропонуємо вам ідеальний рецепт, який порадує вас і вашу родину.
Рецепт з'явився в Instagram cooking_with_gala
Для начинки:
Для соусу:
Розкладіть лист лаваша, викладіть начинку не доходячи до країв, полийте соусом (3 ст. л.). Загорніть лаваш в рулет. Обсмажте шаурму з двох боків на сковороді гриль або на електричному грилі (якщо нема - на сухій сковороді, придавлюючи чимось).
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