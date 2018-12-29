Йде похолодання: синоптик розповіла про погоду на 30 грудня

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Очікується невеликий сніг та дощі

Популярна українська синоптик Наталка Діденко озвучила свій прогноз погоди на неділю, 30 грудня. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Так, 30 грудня, в Україні буде переважно волога погода, яка супроводжуватиметься снігом і невеликим дощем. На дорогах дуже слизько, тому водіїв просять бути особливо обережним.

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

"Температура повітря в найближчу ніч: -1-6 градусів. Завтра вдень 0-3 морозу. У Харківській, Сумській, Луганській і Чернігівській областях вночі – 10-14 морозу. Вдень -4-8 за Цельсієм", - сказала вона.

Трохи тепліше, стверджує Діденко, буде на західних областях.

"У західних областях та Півдні України вночі від 3 морозу до 3 тепла. Вдень 0-5 вище нуля", - підкреслила вона.

Більше того, стверджує Діденко, в Києві завтра буде невеликий та мокрий сніг.

"Вночі 2-4 морозу, вдень у неділю 0-2 нижче нуля", - сказала вона.

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Наталка Діденко рассказала яка погода буде у ніч Нового року в Україні.

Також вона попередила, що на нашу країну насувається новий циклон, який принесе більшості областей країни дощі і мокрий сніг. Без опадів буде лише на крайньому сході.

Нагадаємо, раніше синоптики відзначали, що в Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей погода буде морозною.