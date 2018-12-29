Идет похолодание: синоптик рассказала о погоде на 30 декабря

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Ожидается небольшой снег и дожди

Популярная украинская синоптик Наталья Диденко озвучила свой прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Так, 30 декабря в Украине будет преимущественно влажная погода, которая будет сопровождаться снегом и небольшим дождем. На дорогах будет очень скользко, поэтому водителей просят быть особенно осторожным.

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

"Температура воздуха в ближайшую ночь: -1-6 градусов. Завтра днем – 0-3 мороза. В Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской областях ночью – 10-14 мороза. Днем -4-8 по Цельсию", - сказала она.

Немного теплее, утверждает Диденко, будет на западных областях.

"В западных областях и Юге Украины ночью от 3 мороза до 3 тепла. Днем 0-5 выше нуля", - подчеркнула она.

Более того, утверждает Диденко, в Киеве завтра будет небольшой и мокрый снег.

"Ночью 2-4 мороза, днем в воскресенье 0-2 ниже нуля", - сказала она.

Фото: прогноз погоды (facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в ночь Нового года в Украине.

Также она предупредила, что на нашу страну надвигается новый циклон, который принесет большинству областей страны дожди и мокрый снег. Без осадков будет только на крайнем востоке.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что в Украине до конца текущей недели продолжатся обильные снегопады, и в большинстве областей погода будет морозная.