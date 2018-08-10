"Їх хочуть виправдати": сім'ї загиблих в ДТП з Зайцевою вимагають справедливого суду

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Адвокат однієї з сімей розповів, що спричинить несправедливе рішення суду

Сім'ї загиблих і постраждалих в жахливому ДТП у Харкові вимагають справедливого суду і покарання обвинувачених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Мешканка Харкова Людмила Фабріс, у якої в смертельній аварії на вулиці Сумській загинули двоє рідних, не вірить, що суд винесе справедливий вирок винуватцям трагедії. Про це повідомляє "АТН Харків".

Жінка втратила в аварії 46-річну доньку Аллу та 19-річну онуку Настю. Фабріс вирішила ходити на судові засідання, щоб бути в курсі справи. Однак останнім часом на засідання замість жінки приходить її представник.

"Ви знаєте, я переглядала (відео з моментом ДТП – ред.) по кілька разів, як моя Настюша виходить, як я бачу червону курточку дочки, вона з тієї сторони стоїть. Я все це ось так зупиняла, дивилася, а зараз не можу: мене такий біль проймає... І ви знаєте, я думала, час лікує. Все це брехня, це посилює біль", – відзначила Людмила Фабріс.

Вона не розуміє, чому експерти так довго не можуть дати відповіді на прості запитання: яка була швидкість "Лексуса" Зайцевої, куди зникла лікар-нарколог Олена Федірко і чому її не розшукують.

Кілька сімей постраждалих, зокрема і Людмила Фабріс, звернулися до президента України і до Генпрокуратури з проханням забезпечити їм право на справедливий суд.

"Ось приходжу на суди – йде боротьба протилежностей, адвоката Зайцевої та адвоката Дронова. І все йде до того, щоб, я так думаю, виправдати їх", – вважає Фабріс.

Батьки Зайцевої пропонували Людмилі 50 тисяч гривень, однак вона відмовилася. Жінка збирає гроші на пам'ятник загиблим рідним, але переконана, що її задовольнить тільки справедливе рішення суду і компенсація через суд.

Адвокат Людмили Фабріс - Дмитро Марцонь зазначив, що головне завдання для усіх потерпілих – це справедливий вирок: 10 років позбавлення волі для обох водіїв – Зайцевої та Дронова, і відшкодування компенсацій в повному обсязі. Марцонь сподівається, що суд вирішить проблему з сумнівним зникненням лікаря-нарколога і прислухається до клопотань, які подають адвокати постраждалих.

На його думку, рішення суду вплине не тільки на цю справу.

"Якщо не буде справедливості, я не знаю, чим це закінчиться для всієї судової та правоохоронної системи України, тому що якщо навіть в такій справі суспільство не отримає відповідь, ну а в якій тоді отримувати?" – заявив адвокат.

Відео: Постраждала в ДТП на Сумської Людмила Фабріс (YouTube/АТН Харків)

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen Геннадія Дронова, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще одна дівчина померла в лікарні, п'ятеро були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що суд залишив Зайцеву і Дронова під вартою.

Також відомо, що експерти не змогли встановити швидкість автомобіля Зайцевої.

До речі, суд доручив знайти зниклого свідка у справі Зайцевої. Лікар-нарколог Олена Федірко, яка провела перше обстеження Зайцевої після ДТП, не приходить на засідання суду. Наступне засідання у справі призначено на 11 вересня.

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