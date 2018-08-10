"Их хотят оправдать": семьи погибших в ДТП с Зайцевой требуют справедливого суда

Фото: УНИАН

Адвокат одной из семей рассказал, что повлечет за собой несправедливое решение суда

Семьи погибших и пострадавших в ужасном ДТП в Харькове требуют справедливого суда и наказания для обвиняемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Жительница Харькова Людмила Фабрис, у которой в смертельной аварии на улице Сумской погибли двое родных, не верит, что суд вынесет справедливый приговор виновникам трагедии. Об этом сообщает "АТН Харьков".

Женщина потеряла в аварии 46-летнюю дочь Аллу и 19-летнюю внучку Настю. Фабрис решила ходить на судебные заседания, чтобы быть в курсе дела. Однако в последнее время на заседание вместо женщины приходит ее представитель.

"Вы знаете, я все пересматривала (видео с моментом ДТП – ред.) по несколько раз, как моя Настюша выходит, как я вижу красную курточку дочери, она с той стороны стоит. Я все это вот так останавливала, смотрела, а сейчас не могу: меня такая боль пронзает… И вы знаете, я думала, время лечит. Все это вранье, это усугубляет боль", – отметила Людмила Фабрис.

Она не понимает, почему эксперты так долго не могут дать ответы на простые вопросы: какая была скорость "Лексуса" Зайцевой, куда исчезла врач-нарколог Елена Федирко и почему ее не разыскивают.

Несколько семей пострадавших, в частности и Людмила Фабрис, обратились к президенту Украины и в Генпрокуратуру с просьбой обеспечить им право на справедливый суд.

"Вот прихожу на суды – идет борьба противоположностей, адвоката Зайцевой и адвоката Дронова. И все идет к тому, чтобы, я так думаю, оправдать их", – считает Фабрис.

Родители Зайцевой предлагали Людмиле 50 тысяч гривен, однако она отказалась. Женщина собирает деньги на памятник погибшим родным, но убеждена, что ее удовлетворит только справедливое решение суда и компенсация через суд.

Адвокат Людмилы Фабрис - Дмитрий Марцонь отметил, что главная задача для всех потерпевших – это справедливый приговор: 10 лет лишения свободы для обоих водителей – Зайцевой и Дронова, и возмещение компенсаций в полном объеме. Марцонь надеется, что суд решит проблему с сомнительным исчезновением врача-нарколога и прислушается к ходатайствам, которые подают адвокаты пострадавших.

По его мнению, решение суда повлияет не только на это дело.

"Если не будет справедливости, я не знаю, чем это закончится для всей судебной и правоохранительной системы Украины, потому что если даже в таком деле общество не получит ответ, ну а в каком тогда получать?" – заявил адвокат.

Видео: Пострадавшая в ДТП на Сумской Людмила Фабрис (YouTube/АТН Харьков)

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Алена Зайцева, врезался в Volkswagen Геннадия Дронова, после чего протаранил толпу. Пятеро человек погибли на месте, еще одна девушка умерла в больнице, пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей.

Также известно, что эксперты не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой.

Кстати, суд поручил найти пропавшего свидетеля в деле Зайцевой. Врач-нарколог Елена Федирко, которая провела первое обследование Зайцевой после ДТП, не является на заседания суда. Следующее заседание по делу назначено на 11 сентября.

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