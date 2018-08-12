"Інтенсивно потрапляють фосфати": голова асоціації рибалок розповів, чим загрожує цвітіння води в Дніпрі

Цвітіння Дніпра в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Олександр Чистяков попередив, що варто побоюватися синьо-зеленої плівки, яку утворюють відмерлі водорості

Останнім через те, що сильно цвітуть водорості, вода у головної ріки України – Дніпра стала неприродного насиченого синьо-зеленого відтінку. Це явище викликає занепокоєння і закономірні питання про його причини і наслідки багатьох українців. На ці питання відповів голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. Цю інформацію він розповів в інтерв'ю для "Громадського радіо".

Ось що він розповів: "Це в першу чергу з-за того, що в Дніпро інтенсивно потрапляють фосфати. Треба відразу ж сказати про комфорт купання в даній воді. Напевно, трохи некомфортно, але боятися цього не слід. Потрібно побоюватися синьо-зеленої плівки, яку утворюють відмерлі водорості. Вона і може заподіяти легкі опіки, алергічні моменти. Ця плівка, як масляниста рідина на воді. До сожалениею, з кожним роком стає більше. Цвіте не тільки Дніпро, цвітуть і внутрішні водойми, фактично всі водойми країни. Не треба забувати, що наші пральні машини випльовувати воду в каналізацію. Наші очисні споруди не читають формулу фосфатів, і тобі безперешкодно потрапляють у Дніпро. Друга проблема — всі київські мийки. У нас більше 2,5 тисяч автомийок, фактично всі врізані в ливневики без очисних споруд. Потім водозабірні споруди, які беруть цю воду, знову не читають формули фосфатів. Ці фосфати виявляються будинку. У нас питна вода розведена відходами автомийок та пральних машин. Це страшно. Фосфати викликають в людському організмі дуже серйозні захворювання".

Олександр відзначив і те, що громадянам України слід докорінно переглянути своє ставлення до всіх водоймищ країни. Він підкреслив той факт, що посівні поля часто розташовані впритул до води. За його словами, це є однією з головних проблем.

"Після дощів вся ця хімія змивається у наші водойми. Мінералізація і солоність настільки підвищилася наших дніпровських водосховищах, що там живе дрібна риба-голка і дрібна медуза. Відбувається зміна екосистеми", - додав у своєму інтерв'ю голова Асоціації рибалок.

До речі, раніше показали, що комунальники зливают у води Дніпра.

Нагадаємо і про те, що на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка в Дніпровської області сталася витік азотної кислоти з перевозить її автоцистерни.

Варто нагадати і про те, що в Україні обнаружена смертельна інфекція. У зв'язку з цим настійно рекомендують мити овочі та фрукти.

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