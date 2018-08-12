"Интенсивно попадают фосфаты": глава ассоциации рыбаков рассказал, чем угрожает цветение воды в Днепре

Цветение Днепра в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Александр Чистяков предупредил, что стоит опасаться сине-зеленой пленки, которую образуют отмершие водоросли

В последнее из-за того, что сильно цветут водоросли, вода в главной реке Украины – Днепре стала неестественного насыщенного сине-зеленого оттенка. Это явление вызывает беспокойство и закономерные вопросы о его причинах и последствиях у многих украинцев. На эти вопросы ответил глава Ассоциации рыбаков Украины Александр Чистяков. Эту информацию он рассказал в интервью для "Громадського радiо".

Вот что он рассказал: "Это в первую очередь из-за того, что в Днепр интенсивно попадают фосфаты. Нужно сразу же сказать о комфорте купания в данной воде. Наверное, чуть-чуть некомфортно, но бояться этого не следует. Нужно опасаться сине-зеленой пленки, которую образуют отмершие водоросли. Она и может причинить легкие ожоги, аллергические моменты. Эта пленка, как маслянистая жидкость на воде. К сожалениею, с каждым годом этого становится больше. Цветет не только Днепр, цветут и внутренние водоемы, фактически все водоемы страны. Не надо забывать, что наши стиральные машины выплевывать воду в канализацию. Наши очистные сооружения не читают формулу фосфатов, и тебе беспрепятственно попадают в Днепр. Вторая проблема — все киевские мойки. У нас более 2,5 тысяч автомоек, фактически все врезаны в ливневики без очистных сооружений. Потом водозаборные сооружения, которые берут эту воду, опять не читают формулы фосфатов. Эти фосфаты оказываются дома. У нас питьевая вода разбавлена отходами автомоек и стиральных машин. Это страшно. Фосфаты вызывают в человеческом организме очень серьезные заболевания".

Александр отметил и то, что гражданам Украины следует в корне пересмотреть свое отношения ко всем водоемам страны. Он подчеркнул тот факт, что посевные поля часто расположены впритык к воде. По его словам, это является одной из главных проблем.

"После дождей вся эта химия смывается в наши водоемы. Минерализация и соленость настолько повысилась наших днепровских водохранилищах, что там живет мелкая рыба-игла и мелкая медуза. Происходит изменение экосистемы", - добавил в своем интервью глава Ассоциации рыбаков.

Кстати, ранее показали, что коммунальщики сливают в воды Днепра.

Напомним и о том, что на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепровской области произошла утечка азотной кислоты из перевозящей ее автоцистерны.

Стоит напомнить и о том, что в Украине обнаружена смертельная инфекция. В связи с этим настоятельно рекомендуют мыть овощи и фрукты.

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