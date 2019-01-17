Зниклий тиждень тому нацгвардієць знайшовся: усі деталі

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У військовій частині триває службове розслідування за фактом інциденту

Історія із загадковим зникненням у Вінниці нацгвардійця Ярослава Софіїна отримала продовження. Батьки 20-річного солдата-контрактника пов'язували зникнення сина з конфліктами між ним і командиром батальйону і ротним військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання НГУ. Як з'ясувалося, солдат вже з'явився, передає у четвер, 17 січня, "33 канал".

Ярослав визнав, що ці звинувачення на адресу командування підрозділу та в/ч "не відповідають дійсності".

У прес-служба Західного територіального управління Нацгвардії розповіли, що в даний час триває службове розслідування, яке раніше призначив командир через неявку солдата на службу 9 січня.

Зазначається, що раніше командування вже притягувало Софіїна до дисциплінарної та адміністративної відповідальності за подібні порушення.

У матеріалі також зазначається, що батьки Ярослава претензій до командування в/ч 3008 Західного ОТО НГУ не мають.

Як повідомлялося раніше, 10 січня в Києві з військової частини вийшов Віктор Шадрін, однак вдома досі так і не з'явився.

Також ми писали про те, що влітку по дорозі із зони ООС в навчальний центр в Десні пропав 31-річний військовослужбовець Сергій Кузнєцов.